Découverte : Des dauphins ont nagé sur le Plateau suisse

Grâce à des fossiles d’os de l’oreille interne, des paléontologues de l’Université de Zurich ont découvert deux nouvelles espèces de dauphins, jusqu’alors inconnues en Suisse.

Il y a près de 20 millions d’années, le climat est devenu de plus en plus chaud. En conséquence, le niveau des mers s’est élevé et a inondé une grande partie des zones de basse altitude de l’Europe. À cette époque, la Suisse faisait partie d’un paysage insulaire et des dauphins nageaient sur le Plateau. Des chercheurs de l’Institut de paléontologie de l’Université de Zurich, ont découvert deux espèces jusqu’alors inconnues, apparentées aux cachalots et aux dauphins océaniques qui vivent aujourd’hui.