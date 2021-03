Etats-Unis : Des débris d’une fusée SpaceX illuminent le ciel américain

De nombreux objets brillants ont été aperçus vendredi, au-dessus de l’Oregon et de l’Etat de Washington.

Selon des médias locaux, le phénomène a été observé juste après 21h (5 heures suisses vendredi), et des vidéos ont été postées depuis les États de Washington et de l’Oregon, tous deux situés dans le Nord-Ouest des Etats-Unis. D’après le service météorologique national de Seattle, il est plus probable qu’il ait été causé par des débris spatiaux que par des météorites, qui se déplaceraient bien plus vite.

«Ce que les gens voient, c’est une fusée tombant dans l’atmosphère à plus de 27’000 km/h et qui se brise à cause de la chaleur générée par une telle vitesse. Les parties qui fondent le plus facilement partent en premier et les morceaux plus denses survivent plus longtemps, ce qui donne l’apparence de multiples morceaux incandescents allant tous dans la même direction», a confirmé à l’AFP Jonathan McDowell, du centre d’astrophysique de Harvard.