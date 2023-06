Sous-marin disparu: «débris» retrouvés près de l’épave du Titanic

«Les experts examinent ces informations» qui seront discutées lors d’un point de presse à Boston (nord-est) à 15 h (21 heures heure suisse), selon les garde-côtes, à la tête de recherches et secours sans précédent pour retrouver vivants les cinq passagers du petit submersible, le Titan: deux Pakistano-Britanniques, un Britannique, un Français et un Américain. Divers témoignages affirment qu’il y avait eu de précédents incidents avec ce sous-marin.

Des bruits sous l’eau

Plus tôt, le contre-amiral américain John Mauger avait assuré sur la chaine NBC que les «efforts de sauvetage» se poursuivraient, car «nous continuons de voir dans des cas particulièrement complexes que la volonté de vivre des personnes doit véritablement être prise en compte».

L’annonce mercredi de la détection de bruits sous l’eau par des avions P-3 canadiens a suscité de l’espoir et orienté l’armada multinationale de sauveteurs dépêchés sur place, sans que l’origine des bruits ne soit déterminée.

Importants moyens déployés

Surveillance aérienne à l’aide d’avions C-130 ou P3, navires dotés de robots sous-marins: les moyens déployés notamment par les armées américaine et canadienne continuent d’arriver sur le site où est stationné le Polar Prince, le navire duquel est parti le submersible Titan.

«Principal espoir»

Selon le capitaine Jamie Frederick des garde-côtes américains, «la localisation des recherches, à 1450 km à l’est de Cape Cod (ndlr: sur la côte nord-est des États-Unis) et à 640 km au sud-est de Saint-Jean de Terre-Neuve (au Canada), rend exceptionnellement difficile la mobilisation rapide de grandes quantités d’équipements».

Contact perdu

Le Titan, long d’environ 6,5 mètres, a plongé dimanche et devait refaire surface sept heures plus tard, mais le contact a été perdu moins de deux heures après son départ. Mardi midi, les garde-côtes américains avaient prévenu qu’il restait «environ 40 heures d’air respirable» à bord.

Depuis le début des recherches, des informations mettant en cause OceanGate sont dévoilées sur de possibles négligences techniques de l’appareil de tourisme sous-marin. Une plainte de 2018 consultée par l’AFP indique qu’un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible. Selon cet ancien directeur des opérations marines, un hublot à l’avant de l’appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1300 m de profondeur et non à 4000 mètres.