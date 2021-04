Sport en Grèce : Des décennies de maltraitances «s’apparentant à de la torture»

Une vingtaine d’anciens athlètes grecs ont écrit cette semaine à la présidente de la République hellénique pour faire part du calvaire que leur avait fait vivre leurs entraîneurs de l’époque.

Des entraîneurs auraient giflé, donné des coups de pied, bousculé et lancé des objets sur les gymnastes à l’entraînement (photo prétexte).

Dans cette lettre, les gymnastes, hommes et femmes, évoquent des pratiques «dures et abusives», dont le point de départ remonte à 1985, incluant des privations de nourriture, des châtiments psychologiques et physiques, ainsi que du harcèlement sexuel.