Valais - Des défenseurs des animaux déposent plainte après l’abattage d’un loup

Loup tué sur l’autoroute A6

Un loup a été écrasé lundi dans la nuit sur l’autoroute A6 près d’Allmendingen (BE). Le cadavre a été transporté au Tierspital de Berne pour y être examiné. Les premières investigations confirment les hypothèses du garde-chasse, à savoir qu’il s’agit probablement d’un jeune loup mâle. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de l’animal qui a tué ces derniers jours deux moutons protégés dans les environs immédiats. Il faudra attendre quelques semaines avant d’avoir les résultats de l’échantillon d’ADN qui permettront d’y voir plus clair sur cette question.