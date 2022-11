Lucerne: Des ami des animaux veulent tordre le cou à une tradition

Lucerne : Des défenseurs des animaux veulent tordre le cou à une tradition

Il faudrait adapter la loi

Le problème de la Gansabhauet à Sursee est que «la mort du volatile est célébrée de manière ritualisée, et non pas simplement acceptée comme c’est le cas pour l’abattage destiné à la consommation» commente Antoine F. Goetschel, l’un des plus grands juristes qui s’engagent pour les animaux et leur protection. Et pourtant: «En déduire directement une sorte de «perturbation de la paix des morts de l’animal», sans modification de la loi, n’est pas juridiquement défendable», admet le juriste. «Ce rituel, même avec des oies mortes, ne semble pas du tout adapté à notre époque», conclut Antoine F. Goetschel.