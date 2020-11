Les pompes funèbres genevoises sont à flux tendu. Comme le relate la «Tribune de Genève», les lieux pour entreposer les corps se font de plus en plus rares et le délai entre un décès et les obsèques a plus que doublé en deux semaines en V ille, passant de quatre à cinq jours en temps normal à une dizaine actuellement. Pour la première fois, le Service des pompes funèbres de la Ville de Genève a ainsi dû transférer 23 corps à la morgue des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), les chambres froides des cimetières de Saint-Georges et des Rois, qui contiennent 70 places, étant pleines. L’entreprise de pompes funèbres Murith indique au quotidien avoir traité en 10 jours autant de défunts que pour la totalité du mois d’octobre, avec entre cinq et sept deuils quotidiens, presque tous des personnes âgées testées positives au Covid, selon le patron de l’entreprise.