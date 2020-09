Horaire bientôt de retour… sauf autour de Genève

Les CFF avaient déjà reconnu que des correspondances allaient devoir être supprimées et que les trains supplémentaires aux heures de pointe sur l’arc lémanique ne réapparaîtraient pas à l’horaire avant la fin de l’année. Là, la raison est encore différente: c’est la pénurie de mécaniciens. «Les perturbations se concentrent surtout autour des lignes qui passent par Lausanne, ainsi que celles autour de Olten, Aarau et Zurich.

Mais le secteur concerné est plus petit que ce que cela pouvait laisser craindre, et, surtout, il n’est pas dû à une Suisse romande sacrifiée au profit d’une efficience concentrée en Suisse alémanique. «Cela prendra quelques mois de plus pour le Léman Express», précise Jean-Philippe Schmidt. La formation des mécaniciens pour les convois qui circulent en Suisse puis en France prend plus long et le retour à la normale y est prévu pour le mois d’avril 2021.