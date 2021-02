Qui n’a pas eu envie de faire du tri à la maison durant cette pandémie? Et si certains objets ont fini par être jetés, d’autres ont parfois trouvé preneurs dans des magasins de seconde-main. Une option plutôt pragmatique puisqu’elle arrange autant celui qui veut se débarrasser de ses biens superflus que celui qui cherche un objet à moindre prix. Oui sauf que depuis depuis mi-janvier, les lieux comme Brocki, les magasins de seconde main de l’Armée du Salut ou encore Emmaus sont fermés. Résultat: les objets à donner s’entassent à l’entrée malgré une inscription stipulant que rien ne doit être abandonné devant ces lieux.

Hausse des dépôts sauvages durant la pandémie

«Cette manie de laisser des choses à l’entrée alors que nous sommes fermés n’est pas nouvelle», explique Florence Regad Buholzer, responsable du marketing de Brocki. Mais, selon elle, la situation s’est aggravée avec le Covid-19: «Lorsqu’on arrivait le lundi, on retrouvait pas mal de choses laissées durant le week-end. Mais durant le semi-confinement, beaucoup plus d’objets se sont retrouvés devant nos succursales».

En plus de Lausanne, d’autres centres urbains connaissent le problème. «En campagne, le phénomène est plus rare voire inexistant», signale Florence Regad Buholzer.

Du travail en plus pour les collaborateurs

Mais, pour le moment, chaque semaine, des membres de l’équipe Brocki doivent se relayer afin de débarrasser les entrées. «Un travail conséquent et pas des plus gratifiants», précise Florence Regad Buholzer. Parmi les choses laissées à l’abandon, seule une petite partie est récupérable. En effet, beaucoup d’objets sont abimés à cause de la météo sans oublier que certains sacs sont parfois ouverts par les passants qui font leur marché sur place.