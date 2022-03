Genève – Des députés d’un jour investissent le parlement

1 / 5 Une séance fictive du Parlement a permis à plus d’une centaine de personnes de se glisser dans la peau d’un député. leo/20 min Le dôme au-dessus de l’hémicycle est composé de milliers de lamelles en bois et de lumières LED. leo/20 min Le mécanisme de l’horloge a nécessité des milliers d’heures de travail. leo/ 20 min

La République de Genève appelée à devenir un empire. C’est le résultat d’une séance fictive du Grand Conseil, aux accents humoristiques, à laquelle ont participé plus d’une centaine de personnes, députées d’un jour, samedi. Sous la houlette du président du parlement, Diego Esteban, la proposition de résolution «La démocratie, c’est bien, mais la monarchie, c’est mieux!», amendée durant un court débat où s’est posée la question de savoir s’il fallait un prince, une princesse, une royauté, ou «moins modeste» un empire, a été acceptée à une courte majorité, sous les rires du public. C’était le point d’orgue d’une journée portes ouvertes à l’Hôtel de Ville, qui vient de faire peau neuve après plus de trois ans de travaux.

Pour des débats plus sereins

Outre cette séance qui a permis de se glisser dans la peau d’un député, et ainsi de comprendre les mécanismes parlementaires, des visites guidées étaient organisées pour présenter les grandes nouveautés de la rénovation du bâtiment datant de cinq siècles, qui a coûté 19,5 millions de francs. L’un des buts des travaux était d’avoir des accès pour les personnes à mobilité réduite, a expliqué aux curieux Philippe Bonhôte, du bureau d’architectes Bonhôte/Zapata, qui a conçu et réalisé la remise à neuf des lieux. Un ascenseur a donc été installé. Il fallait également changer l’atmosphère de la salle du Grand Conseil, a poursuivi l’architecte, et trouver une forme d’hémicycle qui permettent d’organiser des débats plus sereins, sans face à face comme auparavant.

Dôme en trompe-l'œil

Désormais sans vitraux, les lieux permettent d’avoir une vue sur la ville et d’être visible depuis la rue.

Un impressionnant dôme, composé de milliers de lamelles en chêne avec des lumières LED derrière, surplombe dorénavant la salle. Un travail complexe qui a nécessité une modélisation en 3D et qui a été réalisé par des artisans «pièce par pièce». Le résultat, en trompe-l'œil, donne l’impression que le plafond est plus haut qu’il ne l’est, a encore rapporté Philippe Bonhôte. Les chaises ont été spécialement conçues dans les années 40 pour l’ONU à New York. Les liens de la ville américaine avec Genève, comme hôtes des organisations internationales, a permis d’obtenir ce modèle, jamais commercialisé. L’horloge, qui date du milieu du 19e siècle, a été entièrement rénovée. Son mécanisme contient quelque 500 pièces qui ont nécessité plus de 5000 heures de travail, réalisées par l’école d’horlogerie. Enfin, un aspect important du projet était de travailler sur les flux qui traversent les différentes salles de l’Hôtel de Ville. «Toute la continuité des sols et la géométrie des parois ont été pensées pour rendre les déplacements plus agréables», a indiqué l’architecte.

«La chaise, je voudrais la même!»

Le public, qui réunissait toutes les générations, a paru séduit, à l’image de Michaël, venu avec sa compagne. «Je trouve la salle du Grand Conseil lumineuse et plus moderne que la précédente, dit-il. J’adhère à cet espace en long, plutôt qu’en U. L'idée du dôme est plutôt bonne.» Seul bémol selon lui: les vitres installées dans l’espace réservé au public au-dessus de l’hémicycle et qui donne «l’impression qu’on est un peu éloigné.» Assise dans les travées, une Genevoise, férue de patrimoine, applaudit le travail «extraordinaire» réalisé: «C’est très sobre et classe, juge-t-elle. Quand on arrive, les éléments sont très saisissants. Et la chaise, je voudrais la même chez moi, elle est large et confortable, une seule me suffirait!» Près de la salle des pas perdus, deux architectes genevoises s'enthousiasment: «On voit qu’il y a une qualité dans les matériaux et que cela a été réfléchi de manière précise, explique l’un d’elles, qui salue le lien avec l’extérieur. Je trouve bien que le côté architectural permette la connexion sociale.»