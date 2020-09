Libye : Des députés libyens des deux camps vont discuter au Maroc

Selon Rabat, cinq députés du GNA et cinq députés soutenant le maréchal Khalifa Haftar vont se rencontrer dans une station balnéaire, dimanche;

Le 22 août, les deux camps en conflit ont annoncé, séparément, un cessez-le-feu et des élections dans ce pays meurtri par les conflits depuis la chute de Mouammar Khadafi en 2011. Ce cessez-le-feu est intervenu après une série d’accords et d’engagements restés lettres mortes dans ce pays qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d’Afrique, et qui est devenu une plaque tournante du trafic de migrants vers l’Europe.