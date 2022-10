Canada : Des députés québécois ont refusé de prêter serment au roi Charles III

«Si on nous a envoyé au Parlement, c’est pour ouvrir des fenêtres», a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole du parti Québec Solidaire.

Le porte-parole de ce parti, Gabriel Nadeau-Dubois, a assuré ensuite lors d’une conférence de presse qu’ils avaient agi «en toute connaissance de cause». «On a fait campagne pour changer d’ère au Québec et si on nous a envoyé au Parlement, c’est pour ouvrir des fenêtres», a-t-il ajouté.

Vendredi, ce sera au tour du Parti Québécois de prêter serment et les trois élus souverainistes ont déjà annoncé leur intention de ne pas non plus prêter allégeance au souverain.