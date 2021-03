Des élus espèrent que le conflit actuel se soldera par un dialogue, et non par une opération de force. rmf

De nombreux députés vaudois apportent leur soutien aux zadistes qui se battent pour sauvegarder la colline du Mormont, située entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. Devant la presse jeudi matin, des représentants de ces élus – Claire Attinger Doepper (PS), Hadrien Buclin (SolidaritéS), Graziella Schaller (Verts Libéraux), Pierre Zwahlen (Verts) et Jérôme Christen (Les Libres) – ont lancé un appel au Conseil d’Etat. Ils lui demandent d'empêcher l'évacuation du site occupé par des activistes, plus précisément le plateau de la Birette, et d'engager un dialogue avec ces derniers. Les zadistes, qui s’opposent à l’extension de la carrière du cimentier Holcim, font l’objet d’une plainte civile pour occupation illégale du terrain depuis 2018 et s’attendent à être évacués par la police prochainement.

A travers une lettre ouverte qui a recueilli en une semaine 130 signatures d’élus cantonaux et communaux, ces députés dénoncent des atteintes graves à l’environnement et à la biodiversité, reconnaissant ainsi la légitimité citoyenne de la démarche des zadistes du Mormont. Les signataires demandent des solutions constructives, écologiques et démocratiques, comme une consultation du peuple. Ils invitent également le Conseil d'Etat à réétudier le projet d'extension de la carrière, voire de revenir en arrière, comme il l'a fait pour la forêt du Flon à Lausanne.

Contrepoids politique

Hadrien Buclin a ainsi affirmé qu'il s'agissait de faire «un contrepoids politique pour engager un dialogue favorable aux préoccupations environnementales». Dans tous les cas, le sort de la colline du Mormont devrait être discuté au parlement vaudois. Les Verts vaudois vont déposer mardi prochain au Grand Conseil une motion demandant non seulement d’empêcher toute nouvelle extension de la carrière d'Holcim , mais aussi d'assurer une protection de la colline, outre les mesures déjà en vigueur comme l’Inventaire fédéral des paysages. Le projet d'extension de la carrière est aussi suspendu à un recours au Tribunal fédéral, déposé l'été dernier par des associations de protection de l'environnement.