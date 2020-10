Dépendance : Des députés veulent que l’Etat de Vaud contourne les GAFAM

Trois députés, une Verte, un UDC et un popiste, s’allient pour dénoncer la mainmise des multinationales américaines sur le fonctionnement informatique de la République vaudoise.

Après avoir déposé un postulat début juin au Grand Conseil, la Verte Sabine Glauser Krug, l’UDC Yann Glayre et le popiste Vincent Keller ont expliqué leur démarche ce vendredi devant la presse. «C’est très important de montrer que, malgré nos partis différents, nous tirons à la même corde face au même adversaire», a indiqué Vincent Keller.

Cet adversaire, ce sont donc les Google, Apple, Facebook, Amazon et autre Microsoft, réunis sous l’acronyme GAFAM, et sur lesquels l’Etat de Vaud «se repose énormément», a souligné Sabine Glauser Krug. Elle a mis en garde contre «la mainmise» de ces différents outils américains dans différents domaines, de la communication interne au traitement de texte en passant par la visioconférence.

Problème politique

Les serveurs de ces multinationales ne sont pas nécessairement situés en Suisse et sont donc soumis à d’autres lois moins regardantes en matière de protection des données. «De technique, la problématique devient alors politique», a reconnu M. Keller.

«C’est un cercle vicieux. Plus ces entreprises ont de l’argent, et plus elles peuvent asseoir leur position dominante», a renchéri Yann Glayre. Pour Sabine Glauser Krug, l’Etat de Vaud doit repenser ses processus d’appels d’offres afin que les entreprises locales puissent y répondre.