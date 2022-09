Guerre en Ukraine : Des déserteurs russes pourraient demander l’asile en Suisse

En Russie, le vent semble tourner. Du moins, au sein d’une partie de la population. Des milliers de personnes ont manifesté, et plus de mille arrestations ont déjà eu lieu, après l’annonce de la mobilisation partielle ordonnée par Vladimir Poutine . De nombreux Russes prennent le risque d’être sanctionnés après avoir tenté de fuir: files d’attente aux frontières et vols complets sont légion. Mais ces ressortissants russes ont-ils l’intention de venir en Suisse? Pas forcément. Le «Tages-Anzeiger» rappelle que les conditions d’entrée dans l’espace Schengen sont strictes. Ulrich Schmid, professeur de culture et de société russes à l’Université de Saint-Gall, doute que les Russes tentent de venir en Suisse. «Pour cela, il faut un visa Schengen. De plus, le séjour ici est cher.»