Guerre en Ukraine: Des désertions passées sous silence par le pouvoir russe

«De nombreux soldats préfèrent subir un procès pénal à risquer leur vie sur le terrain», confie l’avocat russe Mikhaïl Benyash. Depuis le début du conflit, il défend des soldats et policiers ayant refusé de servir en Ukraine. Ils seraient ainsi des centaines au sein de l’armée.

Or, pour l’instant, récalcitrants et déserteurs écopent généralement d’un renvoi sans solde, rapporte une enquête du quotidien américain «Wall Street Journal» . Ils bénéficient du fait que la Russie n’est toujours pas en état de guerre, l’invasion de l’Ukraine étant officiellement qualifiée d’«opération militaire spéciale».

Avocat débordé de demandes

Après avoir pris en charge les cas d’une dizaine de membres de la Garde nationale ayant refusé de partir dans les territoires conquis, Mikhaïl Benyash a publié un post sur les réseaux sociaux à ce sujet. Il a ainsi vu affluer les demandes d’aide de plus de 1000 militaires et fonctionnaires.

Moscou reste extrêmement discret sur ces cas, de peur de provoquer davantage de défections dans une armée minée par la corruption et le bizutage, et confrontée à de lourdes pertes humaines et matérielles au début de l’invasion.