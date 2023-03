Vaud: Des dessous-de-table sous couvert de donations

Pas entendu une seule fois lundi, lors du premier jour de ce procès qui se poursuit jusqu’à jeudi, Victor* a été auditionné mardi par le Tribunal de Lausanne. Il est le principal accusé parmi six prévenus dans une affaire de gestion déloyale sur fond de corruption. «Je n’ai pas touché de commission dans cette affaire», a soutenu le quinquagénaire accusé d’avoir reçu des dessous-de-table entre 2016 et 2018 dans le cadre de travaux de 5,6 millions de francs dans un immeuble propriété de l’Église catholique, dont il était un dirigeant bénévole. Face aux questions du procureur Anton Rüsch, il s’est muré dans le silence, invitant quasi systématiquement la Cour à se baser sur ses déclarations faites lors de l’instruction de l’affaire.

10% de rétrocommissions

Selon deux témoins qui siégeaient dans une commission mise en place par l’Église pour désigner les entreprises retenues pour effectuer les travaux, Victor pesait de son influence lors des adjudications. Quatre entrepreneurs ayant remporté des marchés du chantier évoquent un deal consistant à reverser 10% de commission à Safet*, homme d’affaires à la tête de plusieurs structures et proche de Victor. Le même Safet est devenu l’employeur du quinquagénaire avec un taux d’activité passé rapidement de 20 à 60% en 2016, soit au moment du chantier.

Du Léman au Proche-Orient

Lors d’une séance de pré-adjudication, alors qu’une entreprise de Safet ne faisait pas partie des sociétés initialement présélectionnées, le cadre bénévole de la structure ecclésiastique aurait fait pencher la balance en faveur de son ami et employeur, qui a fini par gagner le marché. Ce qui a poussé le président du Tribunal à interroger Victor sur sa double casquette qui met en évidence un conflit d’intérêts. Le même Safet a viré au total 80’000 francs à Victor, dont 30’000 francs sur le compte d’une section de l’ex-Parti démocrate-­chrétien au nom de la candidature de Victor à une élection, et 50’000 francs à une association de promotion de barques à voiles sur le Léman, structure que dirigeait l’ex-responsable de l’Église catholique et pour laquelle il disposait d’une signature individuelle. Il a transféré une partie de l’argent sur un compte au Proche-Orient. Une autre partie a notamment été utilisée pour des soins médicaux prodigués à sa mère, basée au Proche-Orient.