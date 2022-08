Transports publics : Des détenteurs de l’AG, volontaires, seront suivis à la trace

Transports genevois et passagers, le 12 mai 2022.

Bientôt, la branche des transports publics se mettra en recherche de volontaires qui voudront bien être suivis à la trace, anonymement, pendant leurs déplacement avec leur abonnement général. Une application doit être développée à cette fin, rapporte la « Schweiz am Wochenende ».

Anonyme et sur un app à part

Aujourd’hui, cette répartition est basée sur des questionnaires, en ligne ou en format papier, envoyés à un panel de détenteurs d’AG. C’est peu précis, sujet aux erreurs, leur traitement prend du temps et coûte en ressources humaines. D’où l’idée d’automatiser la chose et, à la place, tracer via une app les trajets du panel de voyageurs.