Équateur : Des détenus équatoriens déposent leurs armes dans une prison

Dans une prison de Guayaquil, dans le sud-ouest de l’Équateur, des détenus ont signé un engagement en faveur de la paix.

79 morts en février

En février, l’Équateur a connu une série d’émeutes et d’affrontements entre gangs pour le contrôle des principales prisons du pays, qui ont entraîné la mort de 79 détenus en une seule journée. Il y a deux semaines, la police avait saisi des armes et des explosifs dans une prison de Guayaquil après de nouvelles émeutes qui ont fait un mort et six blessés parmi les prisonniers.