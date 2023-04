Des développeurs rendent ChatGPT plus autonome

ChatGPT a été lancé en fin d’année dernière. REUTERS

Apparu en novembre, ChatGPT a rapidement impressionné par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. Le robot conversationnel est en train de repousser ses limites en prenant la voie de l’automatisation grâce à de nouveaux outils mis au point par des développeurs.

C’est le cas, par exemple de l’application expérimentale et open source Auto-GPT publiée sur la plateforme GitHub par Significant Gravitas, alias le développeur de jeux vidéo Toran Bruce Richards. En pratique, ce script écrit en langage de programmation Python utilise GPT-4, modèle de langage le plus récent d’OpenAI, pour générer du texte et du code, et GPT-3.5 pour stocker et résumer des fichiers, dans le but de faire fonctionner l’IA de manière autonome. Disposant d’un accès à internet, ainsi que d’une gestion de la mémoire à court et long terme, l’application est en effet capable d’effectuer des tâches consécutives, sans intervention humaine ou très peu. Il suffit de fixer un objectif, comme créer un site internet sur un thème choisi, pour que le système produise lui-même les prompts (requêtes) successifs nécessaires pour atteindre le but en faisant potentiellement travailler de concert plusieurs «agents» d’IA, rapporte Vice.

«Alors que je pensais que l’IA ne pouvait pas devenir plus impressionnante, AutoGPT et les agents IA m’ont époustouflé. Ici l’agent IA effectue une recherche de produits et crée un résumé des meilleurs écouteurs. C’est vraiment dingue! Et le plus fou, c’est qu’il est alimenté par GPT-4», s’émerveille un internaute sur Twitter.

BabyAGI, mis au point par Yohei Nakajima, est l’une des autres initiatives d’automatisation de l’IA qui fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Comme Auto-GPT, elle est vue comme un premier aperçu de l’IA générale (Artificial General Intelligence, AGI), à savoir l’intelligence artificielle du futur capable de rivaliser avec les capacités cognitives de l’être humain.

Supervision humaine conseillée

Si ces outils d’automatisation expérimentaux ouvrent de nouvelles possibilités, ils comportent aussi des risques. «À mesure que nous nous dirigeons vers une plus grande autonomie de l’IA, il est essentiel d’équilibrer les avantages et les risques potentiels. C’est pourquoi la supervision humaine est toujours recommandée, car elle aide à atténuer les problèmes potentiels et à guider l’agent vers les résultats souhaités», met en garde Toran Bruce Richards. Il déconseille d’utiliser le mode en continu sans supervision humaine, car il «est potentiellement dangereux et peut amener votre IA à fonctionner indéfiniment ou à effectuer des actions que vous n’autoriseriez pas habituellement».

