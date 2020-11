Martinez ne tombe pas dans la piège

Au détour de cette conférence de presse d'avant-match réalisée par Zoom, un journaliste d’AS, le quotidien madrilène, est venu mettre son grain de sel et tenter de lancer une jolie polémique. Eden Hazard, de retour en forme avec le Real Madrid, est atteint du Covid-19 et est asymptomatique. Il n'en a pas fallu plus pour que certains se demandent si tout cela était bien vrai et si les Merengue n'en avaient pas profité pour garder les jambes fragiles de l'ancien de Chelsea au chaud…

«C'était décevant d'apprendre ça, mais pas anormal du tout d’être positif au coronavirus dans le monde, a répondu un Roberto Martinez pas tombé de la dernière pluie. Nous, on suit juste les protocoles de l’UEFA et on veut qu’il travaille, reste à la maison jusqu'à sa guérison et on le récupérera dès qu’on pourra. S'il pourrait nous rejoindre plus tard dans ce rassemblement? C'est impossible de vous donner un pourcentage de chance. Ce virus est très différent selon les gens qu'il touche.»