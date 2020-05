Etats-Unis - Michigan

Des digues lâchent, des milliers de personnes évacuées

La rupture de deux barrages du comté de Midland a obligé des milliers de personnes à évacuer. On s'attend à des inondations extrêmes

L'Etat d'urgence a été déclaré dans la région, qui risque des inondations extrêmes et imprévues. Aucun mort ni blessé n'a pour l'heure été signalé. Mais environ 3500 maisons et 10000 personnes ont été affectées par l'évacuation.

La cause de ces inondations est imputable à la rupture de deux barrages, Edenville et Sanford, qui se sont effondré à cause des fortes pluies de ces derniers jours.