Lausanne: dès dimanche, le métro M1 ne circulera plus le soir

Du dimanche 9 au jeudi 13 juillet, une interruption de circulation est prévue sur l’entier de la ligne du métro m1, entre Lausanne-Flon et Renens-Gare, dès 21h30 et jusqu’à la fin du service. Ce sont donc des bus de remplacement qui assureront la liaison. Ces interruptions nocturnes sont dues aux travaux de maintenance (installations de sécurité, renouvellement de passages piétons, etc.), que les Transports publics lausannois (TL) profitent d’effectuer pendant la période de vacances des hautes écoles.