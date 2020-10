Covid oblige… : Des dindes de Noël moins dodues pour des tablées réduites

En Angleterre, un éleveur bio a anticipé les restrictions liées au coronavirus sur le nombre de personnes qui pourraient se réunir en intérieur d’ici à la fin de l’année.

Sous les rayons d’un soleil d’automne, les dindes de Mark Chilcott qui se disputent des morceaux de pommes ont plutôt l’air de belles bêtes. Elles sont pourtant plus petites que les années précédentes car taillées pour les tablées plus réduites d’un Noël sous Covid. L’éleveur bio de 58 ans privilégie la qualité à la quantité sur son exploitation de 180 hectares du Dorset (sud-ouest de l’Angleterre), où il élève aussi des vaches de race blanc bleu belge, et fait pousser des cultures de base.

Au printemps, quand la pandémie s’est installée, il a anticipé les restrictions sur le nombre de personnes qui pourraient se réunir en intérieur d’ici à la fin de l’année. Il a ainsi sélectionné en avril des dindonneaux de la race «bronze», préférant les femelles aux mâles plus imposants, et a réduit leur nombre à 1200 têtes, contre 1500 l’année précédente.

Les dindes atteignent cinq à six kilos, la moitié du poids des mâles et un tiers des énormes bêtes qui se vendent dans les supermarchés. Selon l’éleveur, c’est largement bien assez pour des convives sous le régime de «la règle de six» fixant la limite du nombre de personnes qui peuvent se rassembler en Angleterre.

«Si on manque de petits gabarits, le gens devront avoir du blanc ou des demi-dindes», explique l’agriculteur à l’AFP, après avoir jeté des fruits à son troupeau de plumes noires, pour varier leur habituel régime de céréales. «Mais on s’attend à les vendre facilement cette année. La demande est vraiment bonne, et côté ventes, on est en avance par rapport à l’année dernière.»