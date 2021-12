Genève – Des dinosaures animés pour une expo: un défi fou

L’exposition s’appelle Le Temps des dinosaures. 20 minutes

«Ils clignent des yeux, tournent la tête, ouvrent la gueule, la referment. Ils sont animés. C’est ce qu’on appelle des animatroniques», explique le directeur d’Opus One, Vincent Sager au sujet des cinquante dinosaures qui ont élu domicile à Palexpo, à l’occasion d’une exposition. À l’image du T-rex de six mètres de haut et vingt de long qui grogne de manière inquiétante, tous les spécimens semblent plus vrais que nature.

Un défi technique et logistique

Une prouesse technique tout droit venue de Belgique, où vit son concepteur. «Les sons, les couleurs, les textures… Je voulais que ce soit le plus réaliste possible», confie Stijn Goethals. Nous avons utilisé toutes les nouvelles technologies existantes pour que l’expérience soit ludique et éducative.» Réalité virtuelle, capteurs de mouvements, jeux de lumières, projections. La démarche a un prix. «Cela nous a coûté entre 30 et 40% plus cher qu’un événement classique.»

Les dinos, encore à la mode «Quelle que soit l’époque, les dinosaures fascinent en raison de leur taille, de leur mode de vie, de la sauvagerie qu’on leur prête. Ça ne ressemble à rien de connu aujourd’hui», estime Vincent Sager co-organisateur de l’expo. L’intérêt du public est même grandissant, se réjouit Stijn Goethals. «Avant, il n’y avait que les films Jurassic Park. Aujourd’hui, il y en a une multitude. Il existe même des séries pour enfants. Avec les récentes découvertes, les gens en savent davantage et sont encore plus captivés.»

Tout droit sortis de l’œuf, le 18 décembre, les bêtes ont rencontré leur public pour la première fois à Genève, après six mois de gestation. Un défi logistique qui n’a pas été de tout repos. «Il a fallu seize camions pour les transporter jusqu’ici. Les animaux sont extrêmement fragiles. C’était un voyage compliqué», se rappelle Stijn Goethals, qui n’en était pas à son premier obstacle. «Nous avons aussi fait face à la pénurie de matériaux électroniques. J’ai dû refaire mon budget trois fois tellement les prix ont augmenté. Heureusement, nous avons pu tenir les délais.»

«Wahouuu, ça fait trop peur!»

Mais le jeu en valait la chandelle. «Wahouuu, ça fait trop peur!» s’écriaient mercredi une foule d’enfants surexcités. «Ce que je préfère ce sont les mouvements. C’est choquant», sourit Alessia, 11 ans. «Moi j’ai aimé le film, parce qu’on apprend plein de choses», confie son frère Lohan, 7 ans et demi. Les plus grands aussi apprécient le parcours. «C’est entre la peur et la fascination, s’amuse Cédric, un père de famille. Les matériaux sont plus recherchés, la technique plus avancée que ce que j’ai pu voir quand j’étais enfant.» Après trois jours d’ouverture la semaine dernière, l’exposition payante a rouvert ses portes dimanche et accueillera les visiteurs jusqu’au 22 avril.

1 / 10 L’exposition se tient à la Halle 7 de Palexpo jusqu’au 22 avril lhu lhu lhu