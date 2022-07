Asie : Des diplomates étrangers, dont un Britannique, arrêtés en Iran

Plusieurs diplomates étrangers, dont le Britannique Giles Whitaker, ont été arrêtés mercredi par les Gardiens de la Révolution en Iran.

«Opérations de renseignement»

On ignorait dans l’immédiat la nationalité des autres diplomates détenus, le nombre total des personnes arrêtées et la date de leur arrestation. La télévision a accusé le diplomate britannique de s’être «livré à des opérations de renseignement» dans les «zones où se déroulaient» des manœuvres militaires avec des tests de missiles.

Une douzaine d’Occidentaux détenus

Plus d’une douzaine d’Occidentaux, majoritairement binationaux, sont actuellement détenus en Iran qui est soupçonné de vouloir les monnayer en échange de concessions de l’Occident. Des négociations sont en cours depuis plus d’un an entre Téhéran et les Occidentaux pour tenter de relancer l’accord international sur le programme nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015, avec à la clé pour la République islamique une levée des sanctions.