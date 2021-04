Grèce : Des «diplômes Corona» à cause des tricheurs

Les universités grecques, fermées depuis plus d’un an en raison de la pandémie, font face à une recrudescence de la triche lors des examens en ligne, laissant craindre des diplômes dévalués déjà baptisés «diplômes Corona». Les professeurs et les étudiants admettent que les conditions normales d’examen sont pratiquement impossibles à appliquer dans un contexte d’enseignement à distance avec des centaines de participants simultanément en ligne.