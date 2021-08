Afghanistan : Des dirigeants talibans ont rencontré l’ex-président Karzai

Mercredi, alors que les évacuations se poursuivaient à Kaboul, des responsables talibans ont discuté avec un ex-président afghan. L’actuel président en exil s’est aussi exprimé.

Des responsables des talibans ont rencontré l’ancien président afghan Hamid Karzai et l’ex-vice président Abdullah Abdullah à Kaboul mercredi, selon le groupe de surveillance des sites islamistes SITE.

«Libérer les détenus politiques»

Hamid Karzai fut le premier président soutenu par les Occidentaux après que la coalition conduite par les États-Unis a chassé les talibans du pouvoir en 2001, et il est resté en fonction jusqu’en 2014. Un autre chef taliban, Haibatullah Akhundzada, a ordonné la libération des «détenus politiques», ont tweeté les talibans.

«À partir de demain, tous les gouverneurs de province doivent libérer tous les détenus politiques – majeurs et mineurs – sans aucune restriction ni condition, et les remettre à leurs familles», a-t-il indiqué.

Les talibans ont assuré mardi, lors de leur première conférence de presse depuis leur prise de pouvoir, qu’ils ne chercheraient pas à se «venger» et ont déclaré une amnistie générale. Un gouvernement sera bientôt formé, a déclaré le porte-parole Zabihullah Mujahid, ajoutant que les talibans «se rapprocheront de toutes les parties».

Message vidéo de Ghani

L’ancien président afghan Ashraf Ghani a adressé mercredi soir un message vidéo à ses compatriotes depuis les Émirats Arabes Unis , qui avaient confirmé plus tôt qu’ils l’avaient accueilli «pour raisons humanitaires». En préambule à son message, diffusé sur son compte Facebook, Ashraf Ghani a expliqué qu’il allait traiter des «développements récents» en Afghanistan, qu’il a fui le week-end dernier, alors que les talibans reprenaient le pouvoir.

L’ancien président afghan Ashraf Ghani a déclaré mercredi soutenir les négociations entre les talibans qui ont pris le pouvoir à Kaboul et d’anciens hauts responsables afghans, ajoutant qu’il était «en discussion pour rentrer» dans son pays qu’il a fui ce week-end pour se réfugier aux Emirats Arabes Unis.

«Je soutiens l’initiative du gouvernement de négocier avec (l’ex-vice président) Abdullah Abdullah et l’ancien président Hamid Karzai (son prédécesseur, ndlr). Je souhaite le succès de ce processus», a-t-il déclaré dans un message vidéo posté sur Facebook, depuis les Emirats.

«Pour l’instant, je suis aux Emirats pour que le sang cesse de couler et que le chaos cesse», a-t-il déclaré dans ce message, sa première apparition depuis qu’il a fui la capitale dimanche. Il a précisé qu’il n’avait «aucune intention» de rester en exil. «Je suis actuellement en pourparlers pour retourner en Afghanistan», a-t-il dit.

Gigantesque pont aérien

L’évacuation de diplomates, d’autres étrangers et d’Afghans ayant travaillé avec eux se poursuit dans des conditions difficiles à Kaboul, tombée aux mains des talibans. Un gigantesque pont aérien mobilise depuis dimanche une noria d’avions du monde entier, dans un aéroport pris d’assaut par les candidats à l’exil et dont les abords sont étroitement contrôlés par les talibans.

Une grande partie des personnes réfugiées à l’ambassade de France à Kaboul sont désormais en lieu sûr, après l’évacuation dans la nuit de mardi à mercredi, par l’armée française, de 216 personnes, attendues à Paris en fin de journée. Il s’agit de 184 Afghans «de la société civile en besoin de protection», de 25 Français, 4 Néerlandais, un Irlandais et 2 Kenyans.

Un troisième vol a quitté Kaboul mercredi pour Abou Dhabi (Émirats arabes unis), a annoncé la ministre des Armées Florence Parly. Il ramène 138 personnes: 13 Français, 124 Afghans et un passager d’une nationalité non précisée.

Mardi, 41 ressortissants français et étrangers avaient déjà été exfiltrés grâce à l’opération Apagan, qui mobilise deux avions de l’Armée de l’air sur le trajet Émirats-Kaboul et deux autres entre les Émirats et la France.