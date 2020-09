«Pour le retour à la liberté»: c’est sous ce titre que les opposants à l’obligation du masque romands se réuniront samedi après-midi sur la place des Nations. Ils entendent protester contre «des mesures sanitaires disproportionnées», comme l’exprime David Jetlag*, coorganisateur, sur les réseaux sociaux. Leurs demandes? Notamment liberté du port du masque, de vaccination et d’expression. Combien seront-ils? Difficile à prédire, mais l’appel a été partagé par diverses personnalités telles que l’entrepreneuse Ema Krusi, qui avait dû fermer son commerce pour refus du masque, ou le site DeQodeurs, proche des milieux complotistes étasuniens. Soutien de poids ce week-end, le syndicat Culture nocturne a également appelé ses membres et sympathisants à se joindre à la manifestation.

Une contre-manifestation devrait se dérouler sur les lieux à la même heure. Un appel a été lancé, toujours via les réseaux sociaux, à s’opposer pacifiquement au rassemblement prévu le 12 septembre. Selon un des organisateurs de ce second événement, il existe «une possibilité que certaines personnes antimasques présentes à la manif à Genève, comme à Berlin, soient de tendance d’extrême droite avec des intentions haineuses et violentes».

L’association regroupe une trentaine d’établissements de nuit non subventionnés tels que le Village du Soir, le Moulin Rouge ou le Mambo Club. Par communiqué, elle s’insurge contre la prolongation de la fermeture des établissements nocturnes jusqu’au 16 novembre annoncée mercredi par le Conseil d’État. Si le syndicat se défend de minimiser la gravité du Covid-19 durant la première vague, «aujourd’hui la réalité est implacable: tandis que le virus est moins virulent que jamais, les autorités nous achèvent». Pour Seb Courage, patron du Village du Soir, «l’épidémie est terminée, plus rien ne justifie ces mesures. Nous nous joignons à une manifestation qui appelle à la liberté, pas à un message coronasceptique.» Pour ces clubs, il s’agit «d’un appel au secours, précise Jean-Marc Humberset, gérant du Moulin Rouge et du Point Bar. On est en train de disparaître.» L’homme estime que les boîtes de nuit ont été victimes d’un véritable «hold-up, sans discussion ni concertation, et qu’il faut en revenir au libre arbitre». D’après lui, l’initiative de cette participation revient aux organisateurs de la manifestation.