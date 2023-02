Diplomatie : Des discussions pour accueillir des détenus de Guantanamo en Suisse

Les Etats-Unis cherchent à libérer une vingtaine de détenus de la prison de Guantanamo, à Cuba, et la Suisse pourrait être une terre d’accueil. Des discussions se seraient tenues sur ce thème entre l’administration américaine et le conseiller fédéral Ignazio Cassis, révèle mardi la «RTS». La Confédération précise qu’aucune demande officielle n’a été transmise pour l’instant et ne commente pas davantage ces informations. Les autorités américaines concernées ne sont pas plus bavardes.