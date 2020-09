Arabie saoudite : Des dissidents saoudiens exilés lancent un parti d’opposition

Cette formation politique, la première sous le règne du roi Salmane, ne risque pas de déstabiliser le royaume mais créé un nouveau défi.

Le parti est dirigé par le défenseur des droits humains basé à Londres, Yahya Assiri, et compte parmi ses membres l’universitaire Madaoui al-Rachid, le chercheur Saïd ben Nasser al-Ghamdi, le militant Ahmed al-Mshikhs, Abdallah Alaoudh, qui vit aux États-Unis et Oman Abdel Aziz exilé au Canada, ont indiqué à l’AFP des sources proches de la formation.

«Horizon politique bouché»

Dans son communiqué, la nouvelle formation relève que sa naissance intervient au moment où «l’horizon politique est bouché de tous les côtés». «Le gouvernement pratique de manière constante la violence et la répression, avec un nombre croissant d’arrestations et d’assassinats, des politiques de plus en plus agressives contre les États voisins, des disparitions forcées et des gens poussés à fuir le pays», ajoute le texte.