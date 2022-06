Turquie : Des dizaines d’arrestations lors de la marche des Fiertés à Istanbul

Interdite par les autorités, la marche LGBTQI+ a été réprimée par les forces de l’ordre turques dimanche. Un photographe de presse primé a également été interpellé.

Arrestations «au hasard»

Avant même le début du rassemblement, la police anti-émeutes a effectué une descente musclée dans plusieurs bars du quartier de Cihangir, autour de Taksim, et a arrêté «au hasard» les personnes qui s’y trouvaient, dont des journalistes, selon l’AFP.

En chantant «L’avenir est queer», «Vous ne serez jamais seuls», ou «On est là, on est queer, on n’ira nulle part ailleurs», les manifestants ont ensuite défilé pendant un peu plus d’une heure dans les rues du quartier de Cihangir, soutenus par les riverains postés aux fenêtres. Les personnes arrêtées ont été conduites à bord de deux bus de police vers le principal commissariat de la ville, a constaté un vidéaste de l’AFP.