New York : Des dizaines de blessés dans un incendie causé par une batterie

L’incendie s’est déclaré samedi à New York (États-Unis) et pourrait avoir été par une batterie au lithium-ion comme celles des trottinettes.

Getty Images via AFP

Un incendie à New York (Image d’illustration).

Au moins 38 personnes ont été blessées dans un incendie samedi à New York qui pourrait avoir été causé par une batterie au lithium-ion comme celles des trottinettes, ont indiqué des responsables de la ville à des médias américains.

Deux personnes sont dans un état critique et cinq autres ont été grièvement blessés dans cet incendie survenu dans un immeuble d’appartements de la 52e rue Est à Manhattan, a précisé la chaîne de télévision CNN en citant la commissaire aux incendies de New York, Laura Kavanagh. Le chef des pompiers de la ville, Dan Flynn, a lui assuré qu’il s’agissait presque du 200e incendie causé cette année par la batterie lithium-ion d’un petit engin de mobilité électrique (vélo, scooter, trottinette, skateboard électriques, etc.).