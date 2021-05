Heurts à Jérusalem : Des centaines de blessés sur l’esplanade des Mosquées

Jérusalem-Est est de nouveau le théâtre de heurts entre la police israélienne et des fidèles palestiniens. Les violences auraient fait des centaines de blessés sur l’esplanade des Mosquées, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Des centaines de blessés

Vendredi soir, plus de 200 personnes en grande majorité des Palestiniens, ont été blessées dans des heurts entre policiers et Palestiniens, sur l’esplanade des Mosquées. Samedi et dimanche, le calme était revenu sur l’esplanade mais les heurts ont continué entre Palestiniens et policiers israéliens dans d’autres secteurs de Jérusalem-Est, faisant au total plus d’une centaine de Palestiniens blessés, selon le Croissant-Rouge palestinien.