Genève: Des dizaines de corps ne sont pas réclamés à l’hôpital 

Les dossiers de corps non réclamés sont en légère hausse, aux HUG.

Ni message d’adieu ni chagrin exprimé. Paru début février dans la presse, un avis mortuaire donnait simplement un nom, les dates de naissance et de décès, puis invitait «parents, amis, connaissances se sentant investis dans l’organisation de funérailles» à appeler un numéro aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). «On compte entre 50 et 100 cas de corps non réclamés chaque année. Ça augmente, légèrement mais sûrement», signale Christine Lansard, gestionnaire administrative de la morgue de l’hôpital.