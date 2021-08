Drogues : Des dizaines de décès liés à la consommation festive de médocs

Addiction Suisse donne des conseils aux parents pour aborder cette question délicate avec les adolescents.

Une consommation inadéquate de médicaments peut avoir des conséquences dramatiques chez les jeunes. Les décès survenus ces trois dernières années se chiffrent à plusieurs dizaines en Suisse . De plus, les médicaments pouvant engendrer une dépendance sont facilement accessibles et souvent mélangés avec d’autres substances. La consommation de médicaments psychoactifs a, la plupart du temps, lieu dans un contexte festif, en compagnie d ’a d os d u même âge. Elle échappe généralement au contrôle des parents, qui sont surpris et consternés lorsqu’ils ont connaissance de cette pratique.