Mer Méditerranée : Des dizaines de migrants font naufrage, au moins 17 ont perdu la vie

Au moins 17 migrants ont perdu la vie au large de la Tunisie, alors qu’une centaine ont été sauvés. Près de la Libye, 70 personnes ont été secourues. Tous avaient pris place à bord d’embarcations en très mauvais état.

Faisant état d’un bilan provisoire de 17 morts, dont plusieurs cadavres repêchés en mer, Mourad Turki a dit redouter que d’autres corps ne soient retrouvés dans les jours à venir. Car, selon les témoignages des migrants secourus, «il y avait entre 30 et 32 personnes sur chacune des embarcations».

Embarcation dégonflée au large de la Libye

L’«Ocean Viking», le navire de secours en mer de SOS Méditerranée, a sauvé, dimanche, 70 migrants qui étaient à bord d’une embarcation pneumatique dégonflée au large de la Libye, a annoncé l’ONG. Après un moment de «panique» à l’approche d’un patrouilleur libyen, tous les passagers, dont 17 mineurs non accompagnés, ont pu être pris en charge par le navire ambulance, coaffrété avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Plus de 23’000 morts depuis 2014

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations. L’agence onusienne y estime à plus de 23’500 le nombre de morts et disparus depuis 2014, dont 2048 l’an dernier.