Mer Égée : Des dizaines de migrants portés disparus au large d’une île grecque

Un canot a fait naufrage, tard mardi soir, au large de Folegandros, en Grèce. Parmi les migrants à bord, dont le nombre varie entre 30 et 50 selon les témoignages, douze ont été sauvés.

Des dizaines de migrants ont été portés disparus au large de l’île grecque de Folegandros (au nord de la Crète) après le naufrage de leur canot, et une opération de sauvetage a été lancée, ont annoncé, mercredi, les garde-côtes grecs.

Douze personnes ont pu être secourues, dont des enfants, et le corps d’une personne décédée a été récupéré. Or, selon certains témoignages, ils étaient 32 et selon d’autres une cinquantaine, a déclaré un responsable des garde-côtes grecs.