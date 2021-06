Méditerranée : Des dizaines de migrants récupérés au large de la Tunisie

Une cinquantaine de migrants, dont trois femmes, partis de Libye ont été secourus par la marine tunisienne, vendredi, en mer Méditerranée. Leur bateau allait sombrer.

Les structures d’accueil saturent

L’ONU a décompté plus de 700 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 17 mai 2021, et 1400 en 2020. Les départs depuis la Libye ont nettement augmenté, avec 11’000 départs de janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu’à la même période l’an passé, en raison notamment de la «détérioration» de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.