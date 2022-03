Inondations : Des dizaines de milliers d’Australiens priés d’évacuer

Des dizaines de milliers d’habitants de Sydney ont été priés d’évacuer leurs domiciles à la suite des fortes précipitations et soudaines crues qui ont frappé mardi la plus grande ville du pays.

Ces inondations sont «l’équivalent aquatique des feux de forêts» sans précédent qui ont ravagé pendant des mois l’Australie en 2019 et 2020, a déclaré à l’AFP Phil Campbell, porte-parole des services de secours. Ces violentes intempéries, qui ont débuté la semaine dernière, ont causé des dégâts matériels et sur la faune similaires à ces incendies, a-t-il ajouté. «Ils ont les mêmes conséquences pour la population: des routes fermées, des infrastructures endommagées et des coupures de courant», selon lui.

«Aucun moyen de reconstruire»

L’Australie a été durement touchée ces dernières années par le changement climatique: les sécheresses, les feux de brousse meurtriers et les inondations y sont de plus en plus fréquents et intenses.