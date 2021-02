Inde : Des dizaines de milliers de foyers de New Delhi privés d’eau courante

La crue qui a fait plus de 50 morts et 150 disparus la semaine dernière dans le nord de l’Inde, a affecté l’approvisionnement en eau de Delhi.

La catastrophe du 7 février a fait plus de 50 morts et 150 disparus, selon le bilan provisoire des autorités. La crue subite a dévasté la vallée himalayenne, endommageant un complexe hydroélectrique et détruisant routes et ponts.