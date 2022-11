Neuchâtel : Des dizaines de milliers de francs pour éteindre des lampadaires

Alors que collectivités et particuliers se préparent à réduire leur consommation d’énergie, une commune neuchâteloise, qui préfère garder l’anonymat, voit des obstacles imprévus se dresser sur son chemin. Ayant fait une demande à son fournisseur d’électricité Groupe E pour l’extinction de son éclairage public, elle a reçu un devis d’un montant de … 65’000 fr., rapporte «Le Matin Dimanche». Et ce malgré une facture annuelle d’environ 1500 fr.

Le problème? La technologie. Groupe E explique qu’il peut forcer la coupure de l’éclairage par un système radio, mais que celui-ci est dépendant de la météo et donc pas 100% fiable. Une autre intervention est possible pour moins de 100 fr. pour y remédier. Pourtant, cette possibilité n’a pas été indiquée sur le devis, accuse la commune. Le document reçu évoquait en effet la modernisation de ses installations vers des luminaires intelligents et un système de télégestion des installations. Et ce, alors que de gros travaux de renouvellement ont été consentis récemment dans la commune. En tous les cas, les mesures d’économies ne sont pas légalement contraignantes, rappelle le journal; la commune garde donc une marge de manœuvre pour refuser.