Monténégro : Des dizaines de milliers de manifestants dans la rue

Après la victoire de l’opposition, notamment pro-serbe aux législatives, des manifestants se déclarant «patriotes» ont investi les rues du Monténégro dimanche soir.

Les trois principales listes d’opposition devraient disposer d’une petite majorité de 41 sièges sur 81 au Parlement. Elles représentent des sensibilités très diverses, une alliance pro-serbe de droite, une coalition plus centriste et un groupement libéral. Mais elles ont promis de dépasser leurs divergences pour former rapidement un gouvernement d’experts et chasser le Parti des démocrates socialistes (DPS) du pouvoir. Celui-ci n’a jamais perdu une élection depuis le démantèlement au début des années 1990 de la Yougoslavie, dont le Monténégro faisait partie.