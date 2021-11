Géorgie : Des dizaines de milliers de manifestants pour Saakachvili

L’ancien président de Géorgie, de retour dans son pays après un exil de 8 ans, est désormais emprisonné et en grève de la faim.

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi en Géorgie en faveur de l’ex-président et meneur de l’opposition Mikheïl Saakachvili, emprisonné et en grève de la faim, peu après l’annonce de son hospitalisation. Scandant le nom de Mikheïl Saakachvili, près de 40’000 personnes ont rejoint dans la soirée la place centrale de Tbilissi, la capitale de ce pays du Caucase, selon des journalistes de l’AFP.

«Un mouvement de protestation massif et permanent commence en Géorgie et ne s’arrêtera pas tant que Mikheïl Saakachvili ne sera pas libéré et que des élections anticipées n’auront pas été organisées», a lâché devant la foule Nika Melia, le président du Mouvement national uni (MNU) de l’ex-chef de l’État. «Nous ne nous disperserons pas, notre protestation sera implacable et pacifique», a-t-il encore déclaré. Les manifestants ont ensuite défilé dans le centre-ville en direction du bureau du premier ministre, avec l’intention de bloquer le bâtiment.