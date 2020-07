Coronavirus

Des dizaines de milliers de migrants coincés au Yémen

Les restrictions liées au Covid-19 affectent les migrants éthiopiens victimes de réinstallation forcée, de détentions arbitraires et d'abus.

Les restrictions liées au coronavirus affectent les migrants éthiopiens au Yémen. Des dizaines de milliers d'entre eux sont bloqués dans ce pays et victimes de réinstallation forcée, de détentions arbitraires et d'abus, a déploré mardi à Genève l'ONU.

Accusés d’amener le coronavirus

Près de 139'000 migrants africains étaient arrivés au Yémen l'année dernière. Ils ne sont qu'environ 1800 depuis quelques mois. Et les migrants sont accusés d'apporter le coronavirus et sont victimes de violences. Ils ont peu accès à de la nourriture, de l'eau potable ou à des soins.

Une «situation extrêmement grave»

Plus largement, l'ONU a récemment alerté à plusieurs reprises sur la «situation extrêmement grave» dans cet Etat. Peu de cas de coronavirus ont été identifiés, mais leur nombre est probablement beaucoup plus élevé, aussi selon elle, et près d'un tiers des personnes infectées sont décédées.