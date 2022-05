Météo : Des dizaines de milliers d’éclairs frappent la Suisse, «Aquabus» à Lucerne

Les orages, par endroits violents, traversent le pays, laissant derrière eux une baisse sensible des températures.

Entre minuit la nuit dernière et 16h20 ce lundi après-midi, plus de 13’500 éclairs ont frappé la Suisse, selon le décompte de MeteoNews. «Ce nombre va encore nettement augmenter ces prochaines heures», ajoute le service météo. D’ailleurs, une heure plus tard, le décompte atteignait presque 20’000, ce qui signifie qu’entre 16h et 17h, plus de 100 éclairs frappaient la Suisse chaque minute.