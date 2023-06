Jérusalem: des dizaines de milliers d’Israéliens à la marche des fiertés

Quelque 30’000 Israéliens – une participation record depuis 2016, selon les organisateurs – ont participé jeudi à Jérusalem, sous haute surveillance policière, à la marche des fiertés. Dans une nuée de drapeaux arc-en-ciel et israéliens, ils ont protesté notamment contre la présence au gouvernement depuis décembre de ministres hostiles aux LGBT+.

«Face au gouvernement le plus homophobe de l’histoire, nous devons être un rempart pour empêcher la privation de nos droits et lutter pour l’égalité de chacun», a déclaré Yoray Lahav-Hertzano, un député centriste ouvertement homosexuel participant à la marche.

L’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire du pays

La marche, organisée depuis 2002 à Jérusalem, se tient pour la première fois depuis la formation fin décembre du gouvernement de Benjamin Netanyahu, l’un des plus à droite de l’histoire du pays et qui comprend plusieurs membres homophobes, alors qu’Israël fait figure de meilleur élève du Moyen-Orient en matière de droits LGBT+.

«Il en va de la responsabilité de la police de protéger et de s’assurer que même si un ministre a un problème avec la marche, le plus important reste la sécurité des manifestants», a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi. Il s’est rendu sur les lieux du rassemblement jeudi tandis que des membres de l’opposition ont participé à la marche.

2000 policiers mobilisés

À Jérusalem, Ville sainte pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, les LGTB+ se plaignent d’être mal acceptés par la population. D’après la police, quelque 2000 policiers ont été mobilisés et trois personnes, suspectées «de s’être exprimées de façon menaçante vis-à-vis de la marche», ont été arrêtées avant la parade. Dans une petite contre-manifestation organisée de l’autre côté d’un cordon policier, on pouvait lire «Non à la marche de l’abomination», ont constaté des journalistes.