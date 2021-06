Yémen : Des dizaines de morts dans de nouveaux combats à Marib

Les rebelles Houthis ont lancé une offensive sur la ville de stratégique de Marib, dans le nord du pays. Les combats contre les forces gouvernementales yéménites ont fait samedi 47 morts.

Les rebelles, soutenus par l’Iran, cherchent à s’emparer de Marib et ses champs pétroliers environnants, qui sont le dernier bastion des forces gouvernementales dans le nord du Yémen, après plus de six ans de guerre ayant plongé le pays dans une grave crise humanitaire.

Un échec des Nations Unies

Les efforts diplomatiques pour obtenir un cessez-le-feu et mettre un terme à cette bataille qui a fait des milliers de morts, s’étaient intensifiés ces dernières semaines. Mais en l’absence de progrès, les combats ont finalement repris de plus belle.

Drones interceptés

Les Houthis, qui contrôlent la majorité du nord du Yémen et la capitale Sanaa, réclament à Ryad la fin du blocus aérien et maritime imposé à leur pays comme condition préalable à un accord de cessez-le-feu. En plus de leur offensive sur Marib, les Houthis lancent régulièrement des missiles et drones vers le territoire saoudien, visant notamment ses installations pétrolières.