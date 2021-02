Afrique : Des dizaines de morts dans des affrontements au Tchad

Des affrontements intercommunautaires ont eu lieu entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad. Au moins 35 personnes ont été tuées.

Nomades contre sédentaires

Fin novembre, au moins 22 personnes avaient été tuées dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le département de la Kabbia, dans le sud du pays, après la destruction d’un champ par des bœufs. Et entre décembre et début janvier, près de 50 personnes sont mortes au Tchad dans d’autres conflits entre tribus.

Le sud du Tchad, au climat et à la végétation plus cléments, attire depuis longtemps les éleveurs des zones sahéliennes désertiques du nord, et est une région de transhumance. Certaines communautés nomades arabes s’y sont installées de longue date et s’opposent aux agriculteurs autochtones dans des conflits fonciers.