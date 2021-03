Niger : Des dizaines de morts dans des attaques près de la frontière malienne

Plusieurs villages, ainsi qu’un véhicule transportant des passagers, ont été pris pour cible par des hommes armés lundi dans la région de Tillabéri.

Des dizaines de personnes ont été tuées lundi au Niger dans une série d’attaques près de Banibangou, dans la région de Tillabéri (Ouest) proche du Mali, ont indiqué mardi l’AFP des sources sécuritaires et des villageois.

«Une des attaques a eu lieu hier (lundi) dans l’après-midi et a visé un véhicule transportant des passagers sur l’axe Banibangou-Chinégodar et il y a eu une vingtaine de tués», a rapporté un habitant d’un village joint au téléphone.

«Ce sont des gens qui étaient venus au marché de Banibangou et qui se dirigeaient vers Chinégodar», a affirmé un autre villageois sans avancer de bilan. Un élu local et une source préfectorale ont assuré «être au courant d’attaques», mais sans pouvoir donner de bilan ni les circonstances de ces attaques.

D’autres attaques ciblant des villages ont été perpétrées dans la soirée de lundi vers 18H00 locales (17H00 GMT) par «des bandits armés», faisant «une trentaine de tués», selon une source sécuritaire. Ces attaques n’ont pas été confirmées par le gouvernement dans l’immédiat. Banibangou abrite un des plus importants marchés hebdomadaires de cette zone, à proximité de la frontière malienne.

Plusieurs massacres récents

Située dans la zone dite des «trois frontières» entre Niger, Burkina et Mali, la région de Tillabéri est depuis des années le théâtre d’actions sanglantes de groupes djihadistes et demeure instable malgré d’importants efforts pour tenter de la sécuriser.

Un an auparavant, le 9 janvier 2020, 89 soldats nigériens avaient été tués dans l’attaque du camp militaire de Chinégodar. Et un mois plus tôt, le 10 décembre 2019, ce sont 71 soldats nigériens qui avaient péri dans une attaque à Inates, une autre localité de la région de Tillabéri.